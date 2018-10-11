Engelli park yerleri işgal altında

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) - KONYAALTI Sahili\'nde engelliler için ayrılan araç park yerleri, diğer sürücüler tarafından işgal ediliyor. Araçlarıyla gelen engelli vatandaşlar çoğu zaman kendileri için ayrılan park yerlerinde boş yer bulamıyor.

Antalya\'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili\'nde engelliler için yapılan \'Engelsiz Plaj\' geçen yıl kullanıma açıldı. Sahil bandında yapılan düzenlemenin ardından \'Engelsiz Plaj\'a paralel cadde üzerine, engelli vatandaşların araçlarını park edebilmesi için onlarca park yeri tahsis edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından engellilere tahsis edilen her park yerinin başına ise \'Engelli Aracı Park Yeri\' yazan tabelalar yerleştirildi.

Engelli olmayan sürücüler, uyarılara rağmen bu park yerlerini işgal ediyor. Sahile araçlarıyla gelen engelli vatandaşlar ise çoğu zaman araçlarını park edecek yer bulamıyor. Engelliler için ayrılan park yerleri civarında bulunan bazı kafe ve restonların, müşterilerinin araçlarını bu park yerlerine park ettirdikleri görüldü.

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