Engelli okulunda öğrenciler taciz mi edildi?

T24 - Ümraniye’deki özel bir eğitim merkezinde öğrencileri taciz ettiği iddia edilen öğretmenin Milli Eğitim ödeneğinin kesilmemesi için yönetim tarafından ‘savcılığa veririz’ tehdidi ile zorla çalıştırıldığı öne sürüldü.

İstanbul Ümraniye’de bulunan Özel Narağacı Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim gören biri dokuz yaşında zihinsel engelli olan üç kız öğrenciye okulda görev yapan Zihinsel Engelliler Öğretmeni M.Ü. (62) tarafından tacizde bulunulduğu iddia edildi. Ancak okuldaki skandallar bununla sınırlı değil. Kendisinde psikolojik rahatsızlık olduğu için tacizde bulunduğunu belirten bir dilekçe vererek okuldan ayrılmak isteyen M.Ü’yü okul yönetiminin, dönem içinde zihinsel engelliler öğretmeni bulmak zor olacağı ve Milli Eğitim’in şart koştuğu öğrenci-öğretmen eşleşmesi bozulacağı için okulda çalışmaya zorladığı, “Eğer ayrılırsan dilekçeni savcılığa veririz” tehdidinde bulunduğu öne sürüldü.

Taraf'ta yer alan habere göre, bir süre daha okulda çalışmaya devam eden M.Ü’nün tacize uğrayan öğrencilerin aileleri tarafından okul idaresine baskı yapılması üzerine işine son verildiği öğrenildi.

Dilekçede tacizi kabul etti

İddiaya göre okulda eğitim gören Ç.K. (19) öğretmenlerden M.Ü’nün tacizine uğradığını ailesine anlattı. Merkezde çalışan psikolog Ümran Gürel’le görüşen aile şikâyette bulununca Gürel konuyu okul yönetimine taşıdı. Gürel’e öğretmene suçüstü yapıldıktan sonra hakkında işlem yapacaklarını söyleyen okul yönetimi, M.Ü’nün sınıfındaki kız öğrencileri alarak yerine erkek öğrenciler yerleştirdi. Olayın üzerinden üç ay geçmesine rağmen herhangi bir işlem yapılmadığını gören Ümran Gürel, tacizci öğretmen M.Ü’yle görüşerek okuldan ayrılmasını söyledi ve psikolojik yardım almasını önerdi. Psikolojik yardımı kabul eden M.Ü, Ümran Gürel ve okulda çalışan bir öğretmenin nezaretinde okul yönetimiyle görüşerek bir dilekçe verdi. Dilekçede şu ifadeler yer aldı:

Tacizci öğretmeni zorladılar

“İçinde bulunduğum ruhsal durum dolayısıyla engelli öğrencilerime tacizde bulunuyorum. Okuldan ayrılmak istiyorum.” Dilekçeyi Ümran Güler ve okulda çalışan bir başka öğretmen de tanık olarak imzaladı.

M.Ü’yü okuldan uzaklaştıran yönetim iki hafta sonra “hiyerarşik düzeni bozduğu” gerekçesiyle Ümran Gürel’i işten çıkardı. Bir ay okuldan uzak kalan M.Ü. ile yeniden görüşen okul yönetimi, taciz skandalının odağındaki öğretmenle mart ayında sözleşme yaptı. Ç.K’nın ailesi ise öğretmeni Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şikâyet etti. Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmen ve okul hakkında inceleme başlattı. Okul yönetimi hakkında Üsküdar İş Mahkemesi’nde tazminat davası açan Ümran Gürel’in ve diğer iki öğretmenin iddiasına göre okul yönetimi, yeni bir zihinsel engelliler öğretmeni bulamayınca okulun Milli Eğitim’den ödenek almasını sağlayan öğrenci-öğretmen eşleşmesinin bozulmaması için M.Ü. ile yeniden anlaşma yaptı. Çalışmak istemeyen M.Ü’yü de tacizi kabul ettiğini belirten dilekçesini savcılığa vermekle tehdit etti.

'Arkadaşlarımdan utanıyorum'

Daha önce okulda çalışmış iki kişi de Ümran Gürel’le aynı doğrultuda bilgiler verdi. Okul yönetiminin M.Ü’yü tehdit ederek okulda çalıştırdığını ifade eden çalışanlar, M.Ü’nün “Bu olay duyulduktan sonra arkadaşlarımdan utanıyorum, okula gelmek istemiyorum. Ancak beni zorladılar” dediğini ayrıca okuldan hiçbir alacağı olmadığı yönünde bir de belge imzalattıklarını söyledi.

'İddialar doğru değil'

Rehabilitasyon Merkezi’nin Müdürü Asuman Öztürk ise iddiaları kesin bir dille yalanlayarak yasal süreç devam ettiği için konuşmak istemediğini ancak taciz olayının okullarında kesinlikle yaşanmadığını, söz konusu iddiaların doğru olmadığını ifade etti.