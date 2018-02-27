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Engelli öğrencileri taşıyan servis minibüsü bariyerlere çarptı: 10 yaralı

    Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA) BÜYÜKÇEKMECE'de içinde engelli öğrencilerin bulunduğu servis aracı bariyerlere çarptı

27 Şubat 2018 13:43

 

 

Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA) BÜYÜKÇEKMECE\'de içinde engelli öğrencilerin bulunduğu servis aracı bariyerlere çarptı.Kazada 10 öğrenci yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Büyükçekmece D-100 karayolu üzerinde meydana geldi.  İddiaya göre,  engelli öğrencileri taşıyan 34 ADE 095 plakalı servis aracını kullanan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. Bariyerlere saplanan araçta bulunan 10 öğrenci vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.  Yaralı öğrenciler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bariyerlere saplanan servis aracı çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Aracın kaldırılmasıyla yaşanan trafik yoğunluğu tekrar normale döndü.

(FOTOĞRAF)


 

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