T24 LogoT24 Logo
Gündem

Engelli öğrencileri taşıyan minibüs kanala düştü: 5 yaralı

Minibüste bulunan 1 öğretmen ile 4 öğrenci yaralandı

15 Ocak 2019 16:34

Ankara'nın Akyurt ilçesinde engelli öğrencileri taşıyan minibüs kontrolden çıkarak kanala düştü. Kazada 1 öğretmen, 4 öğrenci yaralandı. 

Kaza, saat 09.00 sıralarında ilçe merkezinde Balıkhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Engelli öğrencileri okula götürmek üzere yola çıkan minibüs, iddiaya göre yolda oluşan buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp kanala düştü. Minibüste bulunan 1 öğretmen ile 4 öğrenci yaralanırken, sürücü yara almadan kurtuldu.

112 Acil Servis ekipleri, yaralılara minibüste ilk müdahaleyi yaptı. Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER

minibüsankarakanalengelliöğrencidüştübuzlanma
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24