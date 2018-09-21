Engelli oğlunu ayakkabıyla döven baba kendini böyle savundu: Sanki adam öldürdük

Ordu’da tekerlekli sandalyeye bağımlı engelli oğlu Yusuf Ç.'yi (33) sokak ortasında terlikle döven Ali Ç. (65) gözaltına alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen Ordu Valisi Seddar Yavuz'un talimatı ile engelli genç Özel Engelli Bakım Merkezi’nde koruma altına alındı. Baba, Ali Ç. kendisini, "Adam mı öldürdüm, ne dövmesi ne vurması ya, kim diyor onu" diye savundu.



Altınordu ilçesine bağlı Şahincili Mahallesi'nde Ali Ç., konuşma ve yürüme engelli oğlu Yusuf Ç.'yi sokak ortasında elinde terlikle dövdü. Bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği o anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Tepki çeken görüntüler üzerine Vali Seddar Yavuz'un talimatıyla idari işlem başlattı. Ali Ç. polis tarafından gözaltına alındı, engelli oğlu Yusuf Ç. de Özel Engelli Bakım Merkezi’nde koruma altına alındı.



Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri de Yusuf Ç. için ailesine ödenen evde bakım aylığının da iptal edilmesi için çalışma başlattı.

Adliyeye getirilişi sırasında gazetecilerin "Oğlunuzu neden dövdünüz?" sorusu üzerine Ali Ç., "Adam mı öldürdüm, ne dövmesi ne vurması ya, kim diyor onu" dedi.