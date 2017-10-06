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Engelli Mustafa'nın servis sorunu çözüldü

MERSİN, (DHA)- MERSİN'in merkez Toroslar İlçesi'nde, okula gitmek için her gün yaklaşık 5 kilometrelik yolu annesinin yardımı ile tekerlekli sandalye sayesinde giden bedensel engelli Mustafa Koçak'a servis tahsis edildi

06 Ekim 2017 14:07

MERSİN, (DHA)- MERSİN\'in merkez Toroslar İlçesi\'nde, okula gitmek için her gün yaklaşık 5 kilometrelik yolu annesinin yardımı ile tekerlekli sandalye sayesinde giden bedensel engelli Mustafa Koçak\'a servis tahsis edildi.
İlçeye bağlı Çukurova Mahallesi\'ndeki evinden Akbelen Mahallesi\'nde bulunan Nihal Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'ne her gün annesinin yardımı ile giden doğuştan bedensel engelli Koçak\'ın yardım çağrısı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yanıt buldu.  Sorunun çözülmesi için İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca tarafından görevlendirilen Toroslar İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Badas, Mustafa ve annesi Fatma Koçak ile görüşerek sorunu yerinde tespit etti.
Ardından Nihal Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'ne giden Badas, servis taşımacılarıyla ile görüşüp konuyu çözüme ulaştırarak öğrencinin özel servis tarafından okula erişiminin yapılmasını sağladı. Öğrenci ve ailesi ile yakından ilgilenen Badas, sorunun çözümü noktasında İl Milli Eğitim Müdürü Koca\'nın yakından ilgilendiğini kaydetti. Anne ve engelli öğrenci ile bir süre sohbet eden Badas, kendilerinin her zaman öğrenci ve ailesinin yanında olduklarını kaydetti. Engelli öğrenci Mustafa ve anne Fatma Koçak ise, soruna çözüm getirilmesinden duydukları memnuniyeti ifade ederek Müdür Koca ve ilgililere teşekkür etti.

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