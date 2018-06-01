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Spor

Engelli milli sporcu: Komşu "Nasıl beraber oluyorsunuz" diye sorunca eşim bu dövmeyi yaptırmış

"Siz farklılıklara duyduğunuz nefretten beslenen zavallı insanlarsınız"

01 Haziran 2018 18:42

Engelli milli sporcu Celal Karadoğan, eşinin meraklı bir komşusunun eşine "Nasıl beraber oluyorsunuz" sorusu üzerine koluna dövme yaptırdığını söyledi.

Söz konusu dövmeyi kişisel Twitter hesabından paylaşan Karadoğan şunları kaydetti:

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Engelli milli sporcuNasıl beraber oluyorsunuzeşimdövmekaradoğan
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