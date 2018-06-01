Spor
Engelli milli sporcu: Komşu "Nasıl beraber oluyorsunuz" diye sorunca eşim bu dövmeyi yaptırmış
"Siz farklılıklara duyduğunuz nefretten beslenen zavallı insanlarsınız"
Engelli milli sporcu Celal Karadoğan, eşinin meraklı bir komşusunun eşine "Nasıl beraber oluyorsunuz" sorusu üzerine koluna dövme yaptırdığını söyledi.
Söz konusu dövmeyi kişisel Twitter hesabından paylaşan Karadoğan şunları kaydetti:
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