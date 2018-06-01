Engelli milli sporcu: Komşu "Nasıl beraber oluyorsunuz" diye sorunca eşim bu dövmeyi yaptırmış

Engelli milli sporcu Celal Karadoğan, eşinin meraklı bir komşusunun eşine "Nasıl beraber oluyorsunuz" sorusu üzerine koluna dövme yaptırdığını söyledi.

Söz konusu dövmeyi kişisel Twitter hesabından paylaşan Karadoğan şunları kaydetti:

Yeni evliydik 3 hafta filan olmuştu.Meraklı komşulardan biri benim yokluğumda eve sızıp"Cağğnım sorması ayıp siz nasıl beraber oluyorsunuz" diye sormuş.Hatun ağzının payını vermiş ama çok kızmış.Sonra bu dövmeyi yaptırdı.Sorana çat diye gösteriyor.Evliliğimizin 10.yılı kutlu ola! pic.twitter.com/viTtovSj5L