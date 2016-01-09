Engelli konferansında konuşan bürokrat: 6 çocuğum var; Elhamdülillah, hiçbirinde hata yok!

Antalya’da düzenlenen Engelsiz Siber Güvenlik Konferansı’na katılan Savunma Sanayi Müsteşarlığı ARGE ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanı Ata Şenlikçi, "Şahsıma ait 6 çocuğum var. Elhamdülillah hiçbirinde hata yok" dedi.

Cumhuriyet’in haberine göre, Alanya Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansta konuşan Engelsiz Perspektif Engellilere Yardım Derneği (EPEYD) Başkanı Hasan Kerem Ünsal, teknolojinin gelişmesiyle engellilerin daha rahat bir hayat yaşaması adına da gelişmelerin yaşandığını söyledi. Başkanı olduğu EPEYD hakkında da bilgi veren Hasan Kerem Ünsal, "Derneğin ortaya koyduğu çalışmalar, ülkemizde yaşayan engelli kardeşlerimizi aktif hayatın üyesi haline getirerek onların yaşamda paydaş olarak yürümeleri için teşvik etmekte ve bu hususla ilgili ışık tutmaktadır" dedi.

Başkan Ünsal’ın konuşmasının ardından Bilgi Güvenliği Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yazıcı, Türkiye’nin bireysel olarak siber güvenlik bilincinin oluşmadığını söyledi.

Ülke çapında güvenliksiz olarak internet ağında dolaşıldığını belirten Yazıcı, "E-devlet uygulamaları, e-sağlık uygulamaları, sosyal medya, hepimiz artık bilişimin bir parçayız. İnternet gittiğinde kendimizi çıplak hissediyoruz. Evden çıkarken özellikle telefonu unutmamaya çalışıyoruz. Bunlar herkes için önemli ama engelli kardeşlerimiz için bu konu daha da önemlidir. Çünkü bilişim teknolojileri onların elleri, ayakları, kulakları ve gözleri oluyor. Onlar bizden daha çok korumasız ve daha kırılgan oldukları için siber saldırılara daha çok açıklar" diye konuştu.

Kürsüye son olarak davet edilen Savunma Sanayi Müsteşarlığı ARGE ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanı Ata Şenlikçi, söyle dedi: "Benim şahsıma ait 6 çocuğum var, hanımımla beraber. Elhamdülillah hiç birinde hata yok. Fakat onlara okula her gidişinde ve dönüşünde ‘Yanındaki arkadaşına yardımcı olacaksın. Neler yaptın arkadaşların için’ deriz."