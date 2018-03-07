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Engelli kadınları özel servisle spora götürüyorlar

Berktuğ ÖNCÜ- Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BURSA'nın merkez Yıldırım Belediyesi, engelli kadınların spor yapması için oluşturduğu merkeze ücretsiz servis düzenledi

07 Mart 2018 14:22

Berktuğ ÖNCÜ- Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BURSA\'nın merkez Yıldırım Belediyesi, engelli kadınların spor yapması için oluşturduğu merkeze ücretsiz servis düzenledi. Spor yapmak isteyen kadınlar haftanın 6 günü evlerinden alınıp merkeze getiriliyor, burada spor yaptıktan sonra tekrar evlerine bırakılıyor.
Merkez Yıldırım Belediyesi, kadınlar için oluşturduğu 5 spor merkezinde spor, aerobik, pilates ve zumba dansı yaptırıyor. Belediye, ilçede yaşayan 600 engelli kadının merkezde spor yapmasını sağlıyor. Belediye tekerlekli sandalye kullanıp spora gelmek isteyen kadınları ise istemeleri halinde servislerle evlerinden alıp spor merkezine getiriyor. Burada uzman kontrolünde sporlarını yapan ve diyetisyenin önerileri ile diyet yapan engelli kadınlar, hem bilinçli olarak kilolarından kurtuluyor hem de sağlıklı bir yaşam sürüyor.
Şu anda spor merkezlerinde 20 bine yakın kadına spor hizmeti verdiklerini, bunlardan 600\'ünün engelli kadın olduğunu söyleyen Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, \"Kadınlarımızın spor yapması çok güzel bir olay. Engellilere de tesislerimizde spor yaptırıyoruz. İsteyen kadınlarımız çocuklarını da bu merkezlere getiriyor. Onlara görevlilerimiz bakıyor. İsteyenin çocuğuna ise spor yaptırıyoruz. Benim için engelli kadınlarımızın spor yapması çok önemli\" dedi.

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