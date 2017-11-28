T24 LogoT24 Logo
Gündem

Engelli kadının akülü sandalyesini çaldı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de engelli kadının akülü engelli sandalyesini çalan 15 yaşındaki M

28 Kasım 2017 14:50

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de engelli kadının akülü engelli sandalyesini çalan 15 yaşındaki M.T. polis ekipleri tarafından yakalandı.
Yeşiltepe Mahallesi Atalayhan Sokak\'ta oturan yürüme engelli Ayşe A.\'nın evinin önüne bıraktığı akülü engelli sandalyesi, önceki gün çalındı. Ayşe A.\'nın durumu polise bildirmesinin ardından yapılan araştırmada arabayı M.T.\'nin çaldığı belirlendi. Akülü sandalye, M.T.\'nin oturduğu Sütlüce Mahallesi Marmaralı Sokak\'taki evinin bahçesinde bulundu. Akülü sandalye Ayşe A.\'ya teslim edilirken, gözaltına alınan M.T. de Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi\'ne götürüldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ESKİŞEHİR DHA ESKİŞEHİRYeşiltepe Mahallesi Atalayhan SokakAyşeAkülüSütlüce Mahallesi Marmaralı SokakEmniyet Müdürlüğü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24