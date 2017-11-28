Engelli kadının akülü sandalyesini çaldı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de engelli kadının akülü engelli sandalyesini çalan 15 yaşındaki M.T. polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yeşiltepe Mahallesi Atalayhan Sokak\'ta oturan yürüme engelli Ayşe A.\'nın evinin önüne bıraktığı akülü engelli sandalyesi, önceki gün çalındı. Ayşe A.\'nın durumu polise bildirmesinin ardından yapılan araştırmada arabayı M.T.\'nin çaldığı belirlendi. Akülü sandalye, M.T.\'nin oturduğu Sütlüce Mahallesi Marmaralı Sokak\'taki evinin bahçesinde bulundu. Akülü sandalye Ayşe A.\'ya teslim edilirken, gözaltına alınan M.T. de Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi\'ne götürüldü.