Engelli kadına cinsel saldırıda bulunan kişi 12 yıl sonra yakalandı

Kastamonu’nun Araç ilçesinde işitme ve konuşma engelli kadına yönelik cinsel saldırıda bulunan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekiplerince yakalandı. Yapılan DNA incelemesinde bebeğin biyolojik babası olduğu tespit edilmesi üzerine şüpheli Ş.U. (63) gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı Sofçular köyünde 2009 yılında 37 yaşında olan İ.Y. isimli doğuştan işitme ve konuşma engelli kadına, cinsel saldırıda bulunulduğu iddiası ile yapılan şikâyet sonucu Araç Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Olayın ardından hamile kaldığı ileri sürülen engelli kadının bebeği ölü doğdu.

Olayla ilgili yargılanan 5 şüpheli beraat etti

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliye yapılan DNA testlerinde zanlılarla ilgili bir benzerlik bulunamaması nedeniyle yapılan yargılama sonucu zanlılar beraat etti.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), 2021 yılı başlarında faili meçhul dosyayı yeniden ele alarak inceleme başlattı. Yapılan inceleme kapsamında çalışma ve araştırmalar sonucunda, Ş.U.’nun olayın faili olabileceği tespit edildi.

Bebeğin mezarı kazdırılarak kemik numuneleri alındı

JASAT tarafından elde edilen deliller doğrultusunda Araç Cumhuriyet Savcılığınca 2009 yılında ölen bebeğin mezarı kazdırılarak kemik numuneleri alındı ve zanlıdan alınan örneklerle Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ölen bebeğin biyolojik babasının Ş.U. olduğu anlaşıldı

Yapılan DNA incelemesinde ölen bebeğin biyolojik babasının Ş.U. olduğunun tespit edilmesi üzerine engelli kadına cinsel saldırıda bulunan zanlı gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)