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Engelli iki çocuk annesi hasta tutuklu Elif Kısa tahliye edildi

01 Nisan 2020 14:35

Sağlık problemleri olan ve iki engelli çocuğu bulunan 65 yaşındaki Elif Kısa, örgüte yardım suçlamasıyla 4 ay süren tutukluluğun ardından tahliye edildi.
 
Elbistan’da 4 ay önce tutuklanan engelli 2 çocuk annesi 65 yaşındaki Elif Kısa ve Bekir Kara hakkında tahliye kararı verildi.  3’üncü Ağrı Ceza Mahkemesi, korona virüsü salgını nedeniyle adliyeye getirilmeyen Kısa ve Kara’nın dosyası üzerinde yaptığı inceleme sonucu tahliye kararı alındı.

Elif Kısa’nın oğlu Ahmet Kısa, annesinin tahliyesini sosyal medya hesabından, “Müjde canlar müjde, dualarınız kabul oldu. Melek annem tahliye oldu” sözleriyle duyurdu.

Ne olmuştu?

Başşsavcılığı tarafından ürütülen soruşturma kapsamında 3 Aralık 2019 tarihinde gözaltına alınan Ali ve Elif Kısa (64) çifti ile Bekir Kara, “Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” iddiasıyla tutuklanmıştı. Avukatların itirazı üzerine Ali Kısa 6 Aralık’ta tahliye edilmiş, ancak Elif Kısa ve Bekir Kara tahliye edilmemişti. Elif Kısa’nın tahliye edilmemesinden kaynaklı bakıma muhtaç biri zihinsel ve biri bedensel engelli 2 çocuğu annesiz kalmıştı. Kısa, 3 Aralık’tan bu yana Elbistan E Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunuyordu.

 

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