Engelli iki çocuk annesi hasta tutuklu Elif Kısa tahliye edildi

Ne olmuştu?

Başşsavcılığı tarafından ürütülen soruşturma kapsamında 3 Aralık 2019 tarihinde gözaltına alınan Ali ve Elif Kısa (64) çifti ile Bekir Kara, “Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” iddiasıyla tutuklanmıştı. Avukatların itirazı üzerine Ali Kısa 6 Aralık’ta tahliye edilmiş, ancak Elif Kısa ve Bekir Kara tahliye edilmemişti. Elif Kısa’nın tahliye edilmemesinden kaynaklı bakıma muhtaç biri zihinsel ve biri bedensel engelli 2 çocuğu annesiz kalmıştı. Kısa, 3 Aralık’tan bu yana Elbistan E Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunuyordu.