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Ekonomi

Engelli için otobüslerde ulaşım düzenlemesi

Engellilerin otobüslerdeki indirimli biletten yararlanmak için gerekli özürlülük oranı şartı yüzde 60'tan yüzde 40'a düşürüldü.

21 Ağustos 2009 03:00

Engellilerin otobüslerdeki indirimli biletten yararlanmak için gerekli  özürlülük oranı şartı yüzde 60'tan yüzde 40'a düşürüldü.

Özürlülerin, otobüslerde indirimli biletten yararlanma şartı olan özürlülük oranı yüzde 60’tan yüzde 40’a düşürüldü. En az yüzde 40 oranında özürlü olduğunu belgeleyen kişiler yüzde 30 indirimli seyahat edebilecek.

Ulaştırma Bakanlığı’nın Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 6 yaş ve üzeri tüm yolcuların ayrı koltukta seyahat etmesi zorunlu olup, altı ile 12 yaş arası çocuklar ile yaş şartı aranmaksızın en az 40 oranında özürlü olduğunu belgeleyen kişiler için bilet ücreti geçerli ücret tarifesi üzerinden yüzde 30 indirimli düzenlenecek. Daha önceki düzenlemede özürlülük oranının en az yüzde 60 olması şartı aranıyordu.

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