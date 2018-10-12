T24 LogoT24 Logo
Gündem

Engelli gibi davranıp dilenirken 6'ncı kez yakalandı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, görmek engelli gibi davranarak dilenen Sevda K

12 Ekim 2018 16:44

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde, görmek engelli gibi davranarak dilenen Sevda K. (32), son 15 günde 6\'ncı kez zabıta tarafından yakalandı.
İslahiye\'nin işlek caddeleri ile cami önlerinde, elindeki sopayı sağa sola vurarak görme engelli gibi davranıp dilenen Sevda K.\'yi tanıyan esnaf, zabıtaya haber verdi. Zabıta ekibi, esnafın şikayeti üzerine çalışma yaptı. Ekipler, caddede Sevda K.\'yi yakaladı. Kendisini bırakması için ekiplere yalvaran Sevda K., hakkında işlem yapılmak üzere Zabıta Müdürlüğü\'ne götürüldü. Sevda K.\'nin son 15 günde dilencilik yaparken 6\'ncı kez yakalandığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KadirGaziantep DHA GAZİANTEPSevdaZabıtaEkiplerKendisiniZabıta MüdürlüğüFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24