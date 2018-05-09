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Engelli gençler temsili askerlik yaptı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da engelli 19 genç, temsili olarak 1 günlüğüne askerlik yapıp, yemin etti

09 Mayıs 2018 23:16

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da engelli 19 genç, temsili olarak 1 günlüğüne askerlik yapıp, yemin etti.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen yemin töreni, Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezi\'nde yapıldı. Törene, Karaman Valisi Fahri Meral, Garnizon Komutanı Albay Kazım Yurdakul Türkmen, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen ile vatani görevlerini 1 günlüğüne temsili olarak yapan gençlerin aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla  başlayan program, engelli askerlerin birliklerine teslim olma ve askeriyedeki bir günlerini anlatan sinevizyon gösterisiyle devam etti. Daha sonra 19 genç, bayrak ve silah üzerine ellerini koyarak yemin etti. Aileleri ise bu anları ölümsüzleştirmek için cep telefonlarıyla çekim yaptı. 
İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, vatan sevgisinin engel tanımadığını belirtti. Tören, terhis belgelerinin verilmesiyle sona erdi.

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