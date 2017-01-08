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Engelli gencin Muslera'yla tanışma hayali gerçekleşti

Isparta Valisi Günaydın'a Galatasaraylı Muslera ile görüşmek isteğini ileten engelli genç Yunus Sarışahin, sarı- kırmızılı takımın Antalya'daki kampında Uruguaylı kaleciyle tanıştırıldı

08 Ocak 2017 21:54

Isparta Valiliğinin çarşamba günleri düzenlenen halk gününde Vali Şehmus Günaydın ile görüşen bedensel engelli Yunus Sarışahin, valiye, taraftarı olduğu Galatasaray takımının kalecisi Fernando Muslera'ya büyük hayranlık duyduğunu, kendisiyle görüşmek istediğini söyledi.

Engelli gencin isteğini geri çevirmeyen Günaydın, Isparta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Sarışahin'in isteğinin yerine getirilmesi talimatını verdi. Müdürlülük yetkilerinin Galatasaraylı yöneticilerle yaptığı görüşmenin ardından Sarışahin, sarı-kırmızılı takımın Antalya'daki kampına götürüldü.

Burada, hayranı olduğu Muslera ile tanışan ve birlikte fotoğraf çektiren Sarışahin, takımın diğer futbolcularıyla da görüşme imkanı buldu.

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Fernando MusleraYunus SarışahinGalatasaray

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