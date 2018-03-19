Engelli gencin Cumhurbaşkanı ile tanışma hayali gerçek oldu

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)-ÇANAKKALE\'de doğuştan bedensel ve zihinsel engelli Barış Aksakal\'ın (24) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışma hayali dün 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 103\'üncü yıl dönümü törenlerinde gerçek oldu.

Bayramiç ilçesinde yaşayan Mehmet ve Feride Aksakal\'ın iki çocuğundan en büyüğü olan doğuştan bedensel ve zihinsel engelli Barış Aksakal\'ın en büyük hayali televizyonda gördüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmaktı.

18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 103\'üncü yıl dönümü törenleri için dün kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmak isteyen Barış Aksakal, babası Mehmet Aksakal ile Çanakkale\'ye geldi. Baba Mehmet Aksakal oğlu Barış\'ın isteğini, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ile Bayramiç Belediye Başkanı AK Partili Sadettin Arslan\'a anlattı. Turan ve Arslan bu talebi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a ilettti.

18 Mart Stadyumu\'ndaki törenlerinin ardından çıkışta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, engelli Barış Aksal ile tanıştı ve sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışmanın mutluluğunu yaşayan Barış Aksal, ayrıca Başbakan Binali Yıldırım ve çok sayıda bakanla da tanışma fırsatı buldu.



FOTOĞRAFLI