Engelli gencin bıçakladığı kız kardeşi kurtarılamadı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da, zihinsel engelli İbrahim A.\'nın bıçakla boynundan yaraladığı kendisi gibi engelli olan kız kardeşi Zeynep A., tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, geçen salı günü Turgut Reis Mahallesi\'nde meydana geldi. Zihinsel engelli kardeşler Zeynep ile İbrahim A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında öfkelenen İbrahim A., mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla kız kardeşini boğazından yaraladı. Yaralanan Zeynep A., çığlıkları duyan komşularının çağırdığı ambulansla hastaneye götürüldü.

Hastanede tedaviye alınan Zeynep A., 3 gün sonra yaşamını yitirdi. Zeynep A.\'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.



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