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Engelli genç kıza cinsel istismarda bulunurken yakalandılar

Haluk TURGUT/ÇAYIROVA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, bir binanın bodrum katında zihinsel engelli 17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan 2 kişi yakalandı

04 Haziran 2018 18:50

Haluk TURGUT/ÇAYIROVA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Çayırova ilçesinde, bir binanın bodrum katında zihinsel engelli 17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan 2 kişi yakalandı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çayırova\'da dün, binanın kömürlük olarak kullanılan bodrum katına bir genç kız ile birlikte giren kişileri gören bina sakinleri, şüphelenerek polise haber verdi. Binaya gelen polis, zihinsel engelli kıza cinsel istismarda bulunan E.K. ve M.Ö.\'yü yakaladı. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen şüphelilerin ifadeleri alındı. E.K. suçunu itiraf ederken, engelli kızın isteği ile cinsel ilişkiye girdiklerini iddia etti. E.K. ve M.Ö. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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