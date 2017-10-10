Engelli genç, kız kardeşini bıçakla yaraladı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN\'da, zihinsel engelli İbrahim A., kız kardeşi Zeynep A.\'yı bıçakla boğazından yaraladı.

Olay, öğleden sonra Turgut Reis Mahallesi\'nde meydana geldi. Zeynep ile zihinsel engelli kardeşi İbrahim A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında öfkelenen İbrahim A., mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla kız kardeşini boğazından yaraladı. Yaralanan Zeynep A., çığlıkları duyan komşularının çağırdığı ambulansla hastaneye götürüldü.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından sakinleştirilen İbrahim A., gözaltına alındı.

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