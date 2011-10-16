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Spor

Engelli futbolcunun fedakarlığı ANTALYA (A.A)

16 Ekim 2011 18:21

-Engelli futbolcunun fedakarlığı ANTALYA (A.A) - 16.10.2011 - Antalya Ampute Futbol Takımı'nın geçen haftaki şiddetli yağışta düşerek sağ dirseğini kıran oyuncusu Ramazan Altuğ, Gaziantep Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı ile mücadele eden takımını yalnız bırakmadı.  Türkiye Bedensel Engeliler Spor Federasyonu Türkiye Ampute Süper Ligi'nde mücadele eden Antalya Ampute Futbol Takımı, Gaziantep Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Takımı'nı evinde konuk etti. Zeytinköy'deki 100. Yıl Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede, ev sahibi Antalya, rakip takıma 2-1 yenildi. 20'şer dakikadan iki yarı oynanan maçta, konuk takımın gollerini, 21. dakikada Ali, 36. dakikada Osman attı. Ev sahibi takımın tek golünü ise 35. dakikada Ramazan kaydetti.  Antalya Ampute Futbol Takımı Teknik Direktörü Tahir Güven, Ramazan Altuğ'un kırık kolla sahaya çıktığını söyledi. Ramazan'ın, geçen hafta etkili olan şiddetli yağışta kayıp düşerek sağ dirseğini kırdığını ifade eden Güven, ''İlk golü yediğimizde yedek kulübesinde oturuyordu. Aslında oynatmayacaktım. (Hocam 5 dakika süre ver. Biraz oynayayım) diye izin istedi. Sahaya çıktı, golünü attı'' diye konuştu.

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