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Engelli FETÖ şüphelisini, emniyet binasına polisler taşıdı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında kadınların da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı

07 Şubat 2018 14:05

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında kadınların da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden engelli M.T., parmak izi için getirildiği emniyetin merdivenlerinden polis ekiplerinin yardımıyla çıkartıldı.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 25 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında, Bank Asya şube müdürlerinden biri ile örgütün ait eğitim kurumlarında görev alan öğretmenlerin bulunduğu kaydedildi. Şüphelilerden 12\'sinin örgüte ait \'gaybubet evleri\'nde yakalandığı kaydedildi. Şüphelilerin, örgüt üyeliğinden arananlara ayarladıkları evlere kuryeler aracılığıyla para dağıttıkları iddia edildi. Bu yöntemle örgüt içi çözülmenin engellenmeye çalışıldığı kaydedildi. Şüphelilerin, Akdeniz Sanayi Sitesi\'nde açtıkları paravan işletmede örgüt faaliyetlerini sürdürdükleri ifade edildi.
Örgüte ait Hamle-Der\'in sorumlularından bedensel engelli M.T., parmak izi için getirildiği emniyetin merdivenlerinden polis ekiplerinin yardımıyla çıkartıldı. Şüphelilerin polisteki sorgusu sürüyor.

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