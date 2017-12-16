Engelli dünya şampiyonu Eroğlu'na coşkulu karşılama (2)

ERKOÇ\'TAN ŞAMPİYONA 2 CUMHURİYET ALTINI HEDİYE

Memleketine Dünya Şampiyonu olarak dönen Milli Palalimpik Yüzücü Beytullah Eroğlu, ziyaret için gittiği Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç tarafından belediye girişinde çiçekle karşılandı. Daha sonra şampiyonla birlikte makamına geçen Erkoç, Eroğlu ile gurur duyduğunu söyledi.

Beytullah Eroğlu\'nun Türk milletini Meksika\'da en iyi şekilde temsil ettiğini belirten Erkoç, \"Türk milleti adına gurur verici bir olay. Türkiye’deki ve dünyadaki engelli kardeşlerimize de çok iyi bir örnek oldu. Moral, motivasyon oldu ve en iyi rehabilitasyon oldu. İnsanlar hayattan umudunu kesmemeli. Beytullah kardeşimizi herkes örnek almalı. Başarılarının devamını diliyoruz. 2020 Olimpiyatlarında olimpiyat şampiyonluğu bekliyoruz\" dedi.

Başkan Fatih Mehmet Erkoç, daha sonra Beytullah Eroğlu’na 2 Cumhuriyet altını hediye etti.

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