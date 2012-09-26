Engelli çocuklarını 4 kat taşıyorlar

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde engellilere hizmet veren Rehberlik Araştırma Merkezi bir okulun dördüncü katına taşındı. Asansörü bozuk olan binada veliler çocuklarını kucaklarında taşımak zorunda kalıyor.



Bandırma ilçesinde Gönen, Manyas, Erdek, Marmara ilçeleri ve Avşa Beldesi'nde bulunan 700'e yakın bedensel ve zihinsel engelliye hizmet veren, Süleyman Şeker İlköğretim Okulu'nun giriş katındaki Rehberlik Araştırma Merkezi'nin bulunduğu yer, İmam Hatip Okulu'na dönüştürüldü.

Engelli eğitim merkezi de Şehit Pilot Üsteğmen Cemil Kaya İlköğretim Okulu'nun 4'ncü katına taşındı.

Engelli çocuklarını özel okullara göndermek için Rehberlik Araştırma Merkezi’nden rapor almaları gereken aileleri, asansörü çalışmayan 4’üncü kata çıkmakta büyük güçlük çektikleri için duruma tepki gösterdi.

Küçük yaşta geçirdiği beyin kanaması sonucu elleri ve bacakları tutmayan 21 yaşındaki oğlu Melih İpekçi'yi kucağında Rehberlik Araştırma Merkezi'ne götüren Mehmet İpekçi, "Bunun adı engelliye ve ailesine işkence. Yaptırılmayan bozuk asansör nedeniyle 45 kilo ağırlığında olan oğlumu okula başlaması için gerekli olan raporu vermeleri için defalarca kucağımda götürüp getirdim. Üstelik dört kat inip çıkıyoruz. Çocuklarını taşıyamayanlar ne yapsın" diye yakındı.

Mehmet İpekçi, Rehberlik Araştırma Merkezi'nin yürüme engelli olan Müdürü Mesut Yılmaz'ın da, 4'ncü kata çıkıp inmekte zorluk çektiğini sözlerine ekledi.



Vali talimat verdi



Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Demirhan konuyla ilgili olarak, "Süleyman Şeker İlköğretim Okulu'nun İmam Hatip Okulu'na dönüşmesi için bundan önceki valimiz Yılmaz Arslan talimat verdi. Biz de yerine getirdik. Bana bu zamana kadar her hangi bir şikayet iletilmedi" dedi.