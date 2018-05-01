Engelli çocuklara Rabia yaptırdılar!

Mersin'de Tarsus AKP İlçe Yönetim Kurulu ve İlçe Kadın Kolları üyeleri, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Yardım Vakfı Tarsus Şubesi bünyesinde eğitim alan çocuklarla birlikte Kutlu Doğum Haftası kutlaması yaptı.

Cumhuriyet'ten Abidin Yağmur'un haberine göre, engelli çocuklara AKP’nin siyasi simgesi haline gelen Rabia işareti yaptırmaya çalışan AKP’li kadınlar bu fotoğrafları, partinin Facebook sayfasında da paylaştı. Fotoğraflarda, iki partili kadının engelli çocuklara Rabia işareti yaptırmaya çalıştığı, iki çocuktan birinin Rabia işareti yaparken diğerinin yapmadığı görülüyor. Fotoğraf daha sonra sosyal medyadan kaldırıldı.