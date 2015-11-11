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Engelli çocuklar cinsel istismara mı uğruyor?

“Kız çocuğu uğradığı tacizi işaret diliyle anlattı”

11 Kasım 2015 13:06

Büyükcekmece’de lisede öğretmenlerin kilitlediği sınıfta zihinsel engelli üç erkek çocuğun, kız çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre, İstanbul’da Fatih Vatan Caddesi’nden 70 kilometre uzaklıktaki Büyükçekmece, Tepekent’e taşınan devlete ait zihinsel ve işitme engelli öğrencilerin okuduğu lisede yaklaşık bir ay önce öğretmenlerin ihmalkârlığı sonucu yaşanan cinsel istismar skandalı velilerin şikâyetiyle ortaya çıktı. İddiaya göre olay şöyle gerçekleşti:

 

Sınıfa kilitlediler

 

2 öğretmen 18 yaşından küçük zihinsel ve işitme engelli 3 erkek ve 1 kız çocuğunu dersin ardından sınıfa kilitleyerek yemeğe gitti. Sınıfta kilitli kalan çocuklardan Y. T., R.M., C. K., kız çocuğu D.T’ye ‘yasal olarak ağırlaştırılmış sebepler’ kabul edilen şekilde cinsel istismarda bulundu.

 

Öğrenciye soruşturma

 

 Olay okul yönetimi tarafından çocukların annelerine 3 gün sonra iletildi. En hafifi yüzde 75 engelli olan erkek çocukları hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Çocukların ifadelerini ilçe milli eğitim yetkilileri, polis ve savcılık aldı. Kız çocuğu uğradığı tacizi işaret diliyle anlattı.

 

“Okul suçlu”

 

Erkek çocuklarının aileleri de okul yönetimini yetkili mercilere dilekçe yazarak “Okul yönetiminin ihmalkârlığı dolayısıyla bu olaylar yaşandığı” gerekçesiyle şikâyet etti. Öğretmenler için ise bir soruşturma başlatılmadığı öğrenildi.

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