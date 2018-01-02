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Engelli çocuğun sandalyesinin aküsünü çaldılar

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'nin merkez Cevdetiye beldesinde, doğuştan bedensel engelli Mehmet Ali Savğı'nın (11) engelli sandalyesinin aküsü çalındı

02 Ocak 2018 15:11

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE\'nin merkez Cevdetiye beldesinde, doğuştan bedensel engelli Mehmet Ali Savğı\'nın (11) engelli sandalyesinin aküsü çalındı. 
Cevdetiye İlkokulu 4\'üncü sınıf öğrencisi Mert Ali Savğı\'nın bir hayırsever tarafından ikinci el olarak bağışlanan akülü tekerlekli sandalyesinin aküsü, Savğı ailesinin evine giren kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Sabah saatlerinde fark edilen hırsızlık olayıyla ilgili ailenin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.
Okula bu araçla gidip, geldiğini ve akünün çalınmasıyla zor durumda kaldığını belirten Mert Ali Savğı, \"Aküsünü çaldılar. Eve mahkum oldum. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyorum. Ayrıca ben, bunları yapanı Allah\'a havale ediyorum\" dedi.
Savğı, kısa bir video çekip, sosyal medya üzerinden paylaşarak, kendisine yardım edilmesini istedi. 

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