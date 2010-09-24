-ENGELLİ ÇOCUĞUN HAZİN SONU BURSA (A.A) - 24.09.2010 - Bursa'da üzerine televizyon düşen spastik engelli çocuk öldü. Anne Tuğba Şimşek, Çırpan Mahallesi Darmsdat Caddesi'ndeki evlerinde spastik engelli oğlu İsmail Ahmet'i (14) odasında bırakarak kızı Bahriye Nur'a (6) yemek yedirmek üzere mutfağa gitti. Yaklaşık 10 dakika sonra içerden ses geldiğini duyan anne, odaya girdiğinde televizyon sehpası ile koltuk arasındaki yaklaşık 20 santimetrelik boşluğa giren oğlunun üzerine 86 ekran televizyonun düştüğünü gördü. Oğlunu bulunduğu yerden çıkaran anne, İsmail Ahmet'i evin yakınındaki özel bir hastaneye götürmek istedi. İsmail Ahmet, yolda hayatını kaybetti. İsmail Ahmet Şimşek'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Baba Zeki Şimşek, Adli Tıp Kurumu önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun televizyon seyretmeyi çok sevdiğini belirterek, ''Eşim gürültü duyması üzerine, 'Yine mi yaramazlık yaptın?' diyerek içeri girmiş. Oğlumuzu, üzerinden televizyonu kaldırdığında morardığını görmesiyle hastaneye götürmek istemiş. Oğlum üzerine düşen televizyonu çok seviyordu. Evdeki plazma televizyonu seyretmiyordu. Hatta Mudanya'daki evimize de aynı televizyon modelini almayı istiyorduk'' dedi. Şimşek, televizyonda en çok çizgi film ve maç seyretmeyi seven oğlunu rehabilitasyona götürdüklerini, ancak sonuç alamadıklarını söyledi.