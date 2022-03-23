"Engelli çocuğu olan kadın çalışanlar erken emekli olabiliyor"

Hürriyet yazarı Noyan Doğan, engelli çocuğu olan kadın çalışanların erken emeklilik hakkından yararlanabildiğini yazdı.

Doğan'a bir okucusu tarafından "7 yaşında otizmli olan bir oğlum var. Bu sene okula başlayacak ve ben oğluma rapor çıkartacağım mecburen. Otizmli raporu ile erken emekli olabilir miyim?" sorusu soruldu.

Okuyucusuna köşesinden yanıt veren Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"Engelli çocuğu bulunan kadın çalışanlar erken emeklilik hakkından yararlanabiliyor. Bu durumda olan kadın çalışanların, prim ödeme gün sayılarının dört biri, ödenen prim gün sayılarına ekleniyor. Ağır engelli çocuğu olan kadın çalışanların prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, emeklilik yaş hadlerinden indiriliyor. Böylece erken emekli olabiliyor ve emekli maaşı alabiliyor. Bunun için başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğun varlığının sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi gerekiyor. Öncelikle SGK’ya başvuracaksınız. SGK, sizi sağlık kurumuna yönlendirecek."