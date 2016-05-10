Engelli bakım merkezinde yangın; 1 kişi yaşamını yitirdi

Konya'da özel bir engelli bakım merkezinde kriz kontrol odasında çıkan yangında, 2 gün önce ‘taşkınlık yapıp, çevresindekilere saldırdığı’ gerekçesiyle görevliler tarafından kontrol odasına alınan zihinsel engelli Gökhan Özdemir yaşamını yitirdi. Aralarında bakım merkezi çalışanlarının da bulunduğu 21 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılırken, yangının Özdemir tarafından çıkartılmış olabileceği öne sürüldü.

Doğan Haber Ajansı’ndan Tolga Yanık’ın haberine göre, yangın, bugün saat 07.50 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Sancak Mahallesi Veysel Karani Caddesi'ndeki 3 katlı Özel Yazır Engelli Bakım Merkezi'nde meydana geldi. 3 aydan bu yana engelli bakım merkezinde kalan Gökhan Özdemir, 2 gün önce ‘taşkınlık yapıp, çevresindekilere saldırdığı’ gerekçesiyle görevliler tarafından ikinci katta bulunan, duvarları süngerlerle kaplı kriz kontrol odasında alındı. Odada kilitli tutulan ve zaman zaman tarafından kontrol edilen Özdemir, saat 07.30 sıralarında da yine görevliler tarafından kontrol edildi. Kontrolden yaklaşık 20 dakika sonra Özdemir'in kilitli tutulduğu kontrol odasında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden görevliler, alevlerin yükselmesi nedeniyle müdahale edemezken, , ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. Alevlerin yükselmesi ve dumanın binayı sarması üzerine zihinsel ve bedensel engelli yetişkin 82 kişi tahliye edilmeye çalışıldı.

İtfaiye ekipleri kilitli olan kriz kontrol odasının kapısını kırıp içeri girdiğinde Özdemir’in cesediyle karşılaştı.



Dumandan etkilenen ve aralarında bakım merkezi çalışanlarının bulunduğu 21 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınanların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.





Konya Valisi Muammer Erol ve Emniyet Müdürü Mevlüt Demir de olay yerine gelerek incelemede bulundu. Alevler arasında yaşamını yitiren Özdemir'in cesedi de otopsi yapılmak üzere Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Morguna kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırırken, yangının Özdemir tarafından çıkartılmış olabileceği öne sürüldü. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.