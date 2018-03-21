T24 LogoT24 Logo
Spor

Engelli badmintoncuya özel tekerlekli sandalye

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'da engelli badminton sporcusu Özge Şanlı'ya Vali Şerif Yılmaz'ın talimatıyla alınan özel tekerli sandalye teslim edildi

21 Mart 2018 16:36

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR\'da engelli badminton sporcusu Özge Şanlı\'ya Vali Şerif Yılmaz\'ın talimatıyla alınan özel tekerli sandalye teslim edildi.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından satın alınan ve ölçülerine göre yapılan özel müsabaka tekerlekli sandalyesi 3 yıldır badminton sporuyla uğraşan 19 yaşındaki Özge Şanlı\'ya, Valilik toplantı salonunda törenle teslim edildi. Programa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Güven ve badminton antrenörü Gönül Karaman da katıldı.
Destekleri dolayısıyla Vali Şerif Yılmaz olmak üzere kurum müdürlerine, antrenörüne ve ilgili tüm personele teşekkür eden Özge Şanlı, daha rahat hareket edebileceği tekerlekli sandalyesine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.
Vali Yılmaz da hayata küsmeden badminton sporuyla uğraşarak dezavantajlı gruplara örnek teşkil eden Özge Şanlı\'yı hayata pozitif bakarak sosyal hayat içerisinde yer aldığı için tebrik etti. Engellerin hiçbir önemi olmadığını vurgulayan Vali Yılmaz, önemli olanın beyindeki engelleri kaldırmak olduğuna işaret etti.
Teknolojinin, imkanların eskisi gibi olmadığını aktaran Vali Yılmaz, şöyle dedi: \"Hamdolsun devletimizin de imkanları var, bu konuda hiçbir sıkıntımız yok. Dezavantajlı gruplar diye tabir ettiğimiz sadece engelli vatandaşımız için değil, yaşlılar için, yine çocuklar için, kadınlar için, dünya kadar pozitif ayrımcılık yapılarak hizmet üretilmeye çalışılıyor. Uzun yıllar unutulan sosyal devlet olmanın gerekleri bir bir yerine getirilerek hamdolsun vatandaşımızın elinden tutuluyor. Bugün de bizler buna vesile oluyoruz ama esas olan devletin bu imkana kavuşması. Bunu sağlayacak hem iradeye, hem ekonomik güce kavuşmasıdır. Bugün hiçbir vatandaşımızın engelli olarak söylüyorum, engelinden dolayı bir takım yaşantılarında kısıtlılık veya azlık olacağını düşünmemesi lazım. Devlet olarak bütün imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız, bu imkanları da kullandırıyoruz. Özge\'nin dediği gibi de önemli olan dışarıya çıkıp herkesin bir arada yaşamasıdır. Bu kaynaşmayı temin etmemiz lazım. Zaten temin ettikten sonra hiç kimsenin elinden tutmasına gerek yok. Çok şükür kendisi yürüyüp gidiyor, bunu sağlamaya çalışıyoruz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Özge\'ye sandalyesinin verilmesi
- Özge\'nin teşekkürü
- Vali Yılmaz\'ın konuşması
- Detay

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mesut MADANBURDUR DHABURDURValiYılmazAileSosyal PolitikalarMüdürlüğüSosyal YardımlaşmaDayanışma VakfıValilikPrograma Gençlik HizmetleriSporMüdürüFarukMüdürü Hasan GüvenGönül KaramanDestekleriVali

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24