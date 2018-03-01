Engelli ayakkabı boyacısına 2 bin 500 liralık sandık hediye etti

Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)- BATMAN Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Turgut Özal Bulvarı\'nda ayakkabı boyacılığı yapan Eşref Bozkurt\'a (35) önce 2 bin 500 lira değerindeki boya sandığını hediye etti, ardından da yerine geçerek ayakkabısını boyadı.

Merkez Turgut Özal Bulvarı\'nda esnafı ziyaret eden Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, bulvar üzerinde karşılaştığı bedensel engelli ayakkabı boyacısı Eşref Bozkurt\'a boya sandığı hediye etti. Engelli olan Bozkurt, Aksoy\'un jestine şaşırırken, \"İş bulamayınca 20 yıldır ayakkabı boyacığılığı yapıyorum. Başkan vekilimizin bu jestini ömrüm boyu unutmayacağım\"dedi. Bozkurt\'a yeni boya sandığı veren Aksoy daha sonra onun yerine geçerek ayakkabılarını boyadı. Çevredeki esnaf ile yayaların şaşkın bakışları arasında fırçayı sallayan Aksoy, \"Yakında bulvarda 30\'a yakın kebapçı, simitçi, mısırcı ve ayakkabı boyacısına araba ve sandık dağıtacağız. Bu bulvarı, bu esnafla güzelleştireceğiz\" dedi.



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