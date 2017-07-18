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Spor

Engelli atlet Hamide Kurt'tan bronz madalya!

23 yaşındaki sporcu, 30.02'lik derecesiyle 200 metrede kişisel rekorunu kırarak 3'üncü oldu

18 Temmuz 2017 17:39

Bedensel engelli milli atlet Hamide Kurt, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Dünya Para-Atletizm Şampiyonası'nda, T53 kategorisi kadınlar 200 metrede üçüncü olarak bronz madalya kazandı. 23 yaşındaki sporcu, 200 metrede 30.02'lik derecesiyle kişisel rekorunu da kırmış oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Paralimpik Komitesi tarafından İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Dünya Para-Atletizm Şampiyonası'nda, T53 kategorisinde kadınlar 200 metrede piste çıkan Hamide, 30.02'lik derecesiyle kişisel rekorunu kırarak bronz madalya kazandı.

Aynı branşta T47 kategorisinde yarışan Dilba Tanrıkulu, serisinde 3. olarak finale kalmasına rağmen, sakatlığından dolayı final yarışını tamamlayamadı.

T54 kategorisinde yer alan Zübeyde Süpürgeci, 200 metrede 30.53 ile kariyerinin en iyi derecesine imza atarak 4. olurken, 400 metrede 59.10 ile serisini 5. olarak tamamladı ve finale kalamadı.

Erkekler 200 metrede, T42 kategorisinde forma giyen Nurullah Kart, 31.59 ile 8. sırada yer aldı.

Erkekler yüksek atlamada ise Abdullah Ilgaz, T47 kategorisinde elendi.

Şampiyona 23 Temmuz'da sona erecek.

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