Engelli araçları ücretsiz tamir eden ustaya akü bağışı

Halil COŞKUN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK\'ın Silopi ilçesinde engellilerin arızalanan araçlarını ücretsiz tamir eden sanayi ustası, engelli babası Mahmut Tatar\'a, Silopi Engelliler Derneği tarafından 4 akü bağışı yapıldı.

Silopi\'de kendisi de engelli bir çocuk babası olan, engelli araçlarını tamir etmesiyle gündeme gelen sanayi ustası Mahmut Tatar\'a, Silopi Engelliler Derneği\'nden anlamlı bir bağış geldi. Dernek Başkanı Abdullah Süer ile Kızılay Şube Başkanı Kemal Türkan, engelli araçlarında kullanılmak üzere 4 aküyü Tatar\'a teslim etti. Dernek Başkanıu Süer, aküleri kendi imkanlarıyla aldıklarını ve vatandaşların da akü konusunda duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Kızılay Şube Başkanı Kemal Türkan ise, imkanları dahilinde her türlü yardım ve destek vereceklerini dile getirdi.

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