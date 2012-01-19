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Dünya

Engelli ABD'li Güney Kutbu noktasına vardı  RENO (A.A)

19 Ocak 2012 01:08

-Engelli ABD'li Güney Kutbu noktasına vardı  RENO (A.A) - 18.01.2012 - Amerikalı engelli Grant Korgan, Norveçli kaşif Roald Amundsen'den önce Güney Kutbu'na ilk kez varmak için 100 yıl önce çaba harcayan İngiliz subayı kaptan Robert Falcon Scott ve 5 kişilik ekibinin donarak ölümünün 100. yılında hedefe vardı. Eksi 20-18 derecede hedefe varan 33 yaşındaki Korgan, son etapta 120 kilometre giderek, özürlürlüler olimpiyatı sporcusu John Davis'le Güney Kutbu'na ulaştı. Korgan'la Davis'e, bir rehber ile görüntü yönetmeni eşlik etti. Sefer, Güney Kutbu'nun Norveçli kaşifi Amundsen gibi köpek yerine at kullanarak büyük bir hata yapan Kaptan Scott ile 5 kişilik ekibinin ''Terra Nova (Yeni Ülke)'' girişiminin 100. yılında düzenlendi.

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