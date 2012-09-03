T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon Ağustos'ta TÜFE'de yüzde 0.56, ÜFE'de yüzde 0.26 arttı. Yıllık TÜFE yüzde 8.88'e geriledi

03 Eylül 2012 13:14


Enflasyonu rakamları açıklandı. Buna göre ağustos ayında TÜFE yüzde 0.56, ÜFE yüzde 0.26 oranında arttı. Yıllık TÜFE ise yüzde 8.88, ÜFE yüzde 4.56 oldu.

Üç aydır aylık bazda eksi çıkan enflasyon, Ağustos'ta yükselse de yıllık bazda inişe geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, enflasyon Ağustos ayında TÜFE'de yüzde 0.56, ÜFE'de yüzde 0.26 arttı.

CNBC-e'nin enflasyon anketinde TÜFE'de yüzde 0.33 artış bekleniyordu.

Yıllık bazda TÜFE yüzde 8.88'e, ÜFE yüzde 4.56'ya geriledi.

TÜFE'de ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış yüzde 1.59 ile ulaştırma grubunda görüldü. Ağustos ayında endekste yer alan gruplardan gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1.46, eğitimde yüzde 0.95, ev eşyasında yüzde 0.71, konutta yüzde 0.68, lokanta ve otellerde yüzde 0.62, eğlence ve kültürde yüzde 0.61, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0.49 artış yaşandı. Haberleşmede yüzde 0.14, sağlıkta yüzde 0.25, giyim ve ayakkabıda yüzde 4.60 düşüş meydana geldi. Alkollü içecekler ve tütünde değişim gözlenmedi.

Yıllık bazda TÜFE’de en yüksek artış yüzde 18.67 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Onu konut (yüzde 11.84), lokanta ve oteller (yüzde 9.34), çeşitli mal ve hizmetler (yüzde 9.34), gıda ve alkolsüz içecekler (yüzde 9.14) ve ev eşyası (yüzde 8.88) izledi.

 

Zam şampiyonu kayısı

 

Ağustos ayının zam şampiyonu yüzde 17.99'luk artışla kayısı oldu. Onu yüzde 16.41'le salatalık, yüzde 9.93'le LPG dolum ücreti, yüzde 9.05'le limon, yüzde 6.23 limon, yüzde 5.28'le tüpgaz takip etti.

ETİKETLER

AğustosenflasyonTÜF

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24