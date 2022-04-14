Enflasyon 20 yılın zirvesine yükselmişti; Arjantin'den 4. faiz artışı

Arjantin Merkez Bankası yılın dördüncü faiz artışı kararına imza attı.

Banka, ülkede 20 yılın zirvesine çıkan enflasyonla mücadele etmek için politika faizini 2,5 puan artışla yüzde 47'ye çıkardı. Mart ayında ülkede aylık enflasyon yüzde 6,7 ile 2002'den bu yana en hızlı yükselişi kaydetmişti. Ülkede yıllık enflasyon ise yüzde 55,1 seviyesinde.

Arjantin'de hükümetin, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile vardığı 44,5 milyar dolarlık borç ödeme anlaşması, mart ortasında Kongre'de onaylanarak yasalaşmıştı.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, 28 Ocak'ta ülkesinin IMF ile borç ödeme anlaşmasına vardığını açıklamış, 1 Mart'ta da yapılan anlaşma kapsamında ödemelerin 2026'da başlayıp, 2034'te biteceğini duyurmuştu.