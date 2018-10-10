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Enflasyonla mücadeleye Balıkesir Belediyesi'den destek

BALIKESİR, (DHA) -BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi "Enflasyonla Topyekün Mücadele" kampanyasına tam destek verdiğini açıkladı

10 Ekim 2018 20:12

BALIKESİR, (DHA) -BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi \"Enflasyonla Topyekün Mücadele\" kampanyasına tam destek verdiğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak\'ın öncülüğünde dün \'Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı\' gerçekleştirildi. Tanıtım toplantısının ardından kurum ve kuruluşlardan enflasyonla mücadeleye destek mesajları gelmeye devam ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi \"Enflasyonla Topyekün Mücadele\" kampanyasına tam destek verdiğini açıkladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi̇\'nin encümen toplantısı, bugün Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, Genel Sekreter Mehmet Gürbüz ve encümen üyelerinin katılımıyla yapıldı. Toplantıda, büyükşehir belediyesinin dövizle yaptığı tüm sözleşmelerin Türk Lirasına çevrilmesi ve 2018 yılı sonuna kadar, bedeli encümen tarafından belirlenen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsil edilen ücretlere zam yapılmaması kararı alındı.

(FOTOĞRAFLI)

 

 

 

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