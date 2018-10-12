Enflasyonla mücadele kapsamında yüzde 10 indirim kampanyasına katılan firma sayısı 207'ye yükseldi

Enflasyondaki yükselişi frenlemek için hazırlanan ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’ kapsamında başlatılan seferberlik çağrısına, kamu ve özel sektörden destek gelmeye devam etti. Yüzde 10’luk indirim kampanyasına katılan firma sayısı 207’ye ulaşırken, çok sayıda dernek, oda ve şirket de programa desteklerini ilan etti.

Yıl sonuna kadar

Kampanyaya katılan firmalar arasında Demirören Enerji Grubu, Fiba Perakende Grubu, Aydınlı Grup, Saray Holding, n11.com, Teknosa ve MediaMarkt gibi devler yer alıyor. Demirören Enerji Grubu şirketlerinde enflasyonla mücadele seferberliğine destek olmak ve enflasyon etkisini aşağıya çekmek amacıyla Milangaz’da 2 kg ve 12 kg ev tüketimine yönelik tüplerinde tüm satış noktalarında, yılsonuna kadar yüzde 10 indirim uygulanacak. Ayrıca Total ve MOil markalarında, seçili akaryakıt istasyonlarında ve belirli market ürünlerinde yılsonuna kadar yüzde 10 indirim yapılacak.

"Türkiye kazanacak"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören şöyle dedi:

“Yüzde 100 yerli ve milli sermaye ile hizmet veren Demirören Holding olarak tüm şirketlerimizle Türkiye’ye değer katmak, ülkemize ve insanımıza hak ettiği en iyi ürün ve hizmetleri sunma anlayışıyla çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak tarafından başlatılan enflasyon ile topyekûn mücadele hareketine Demirören Enerji Grubumuz, yerli ve milli markalarımız Milangaz, Otomilangaz, Moil, Likidgaz, Total Oil Türkiye ve Türk Petrol ile tam destek veriyoruz.

Bu kapsamda, enflasyonla etkili ve sürdürülebilir bir mücadele için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye için, ülkemiz için bugün ve her zaman halkımızın yanındayız. Bu topyekûn mücadelede elbette Türkiye kazanacak, buna inancımız tam.”