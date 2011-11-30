-Enflasyonda son iki ayda artş beklentisi ANKARA (A.A) - 30.11.2011 - Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, ÖTV artışlarından enflasyona en belirgin katkının, 0,8 puan ile tütün ürünlerinden geldiğini, bu etkinin Kasım ayında da enflasyona yaklaşık 0,2 puan katkı yapacağını bildirdi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun 23 Kasım 2011 tarihli toplantısının özeti yayımlandı. Ekim ayında tüketici fiyatlarının yüzde 3,27 oranında arttığı ve yıllık enflasyonun 1,5 puanlık artışla yüzde 7,66'ya yükseldiği hatırlatılan özette, Ekim ayı gelişmelerinde öne çıkan en temel noktanın yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki artışlar olduğu ifade edildi. Söz konusu artışların aylık enflasyona etkisinin yaklaşık 1,35 puan olduğu, bu dönemde temel mal enflasyonu döviz kuru hareketlerine bağlı olarak artışını sürdürürken hizmet fiyatlarının ılımlı seyrini koruduğu kaydedildi. Ekim ayında yönetilen/yönlendirilen fiyatların, vergi artışları ve enerji fiyat ayarlamaları sonucunda yükseldiği, bu dönemde bazı motorlu taşıt, cep telefonu, alkollü içecek ve tütün mamüllerinde ÖTV oranlarının artırıldığı hatırlatılarak, öngörüler çerçevesinde ÖTV artışlarından enflasyona en belirgin katkının, 0,8 puan ile tütün ürünlerinden geldiği bildirildi. Elektrik ve doğalgaz tarifelerindeki artışla da enerji fiyat ayarlamalarının enflasyona yaklaşık 0,5 puanlık bir katkı yaptığı belirtilen özette, tütün ürünlerinden gelen etkinin Kasım ayında da enflasyona yaklaşık 0,2 puan katkı yapacağı ifade edildi. Gıda ve alkolsüz içecek fiyatları Ekim ayında yüzde 4,04 oranında yükselse de bu grupta yıllık enflasyonun, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki baz etkisiyle gerilemeye devam ettiği, bu dönemde işlenmemiş gıda fiyatlarının, olumsuz hava koşulları neticesinde artan taze sebze ve meyve fiyatları sonucunda yüzde 7,56 oranında arttığı vurgulandı. İşlenmiş gıda grubunda ise uzun süredir artmakta olan yıllık enflasyonun Ekim ayında durakladığı, gıda grubunda, işlenmemiş gıda fiyatlarında mevcut dönemde gözlenen yüksek artışlar ve düşük bazın ortadan kalkacak olmasıyla yıllık enflasyonun yılın son iki ayında önemli ölçüde yükseleceğinin öngörüldüğüne dikkat çekildi. Hizmet fiyatları Ekim ayında yüzde 0,56 oranında artarken grup yıllık enflasyonunun yüzde 6,63'e yükseldiği belirtilerek, mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerin, hizmet grubu genelinde fiyat artış hızının yavaşladığına işaret ettiği vurgulandı. Temel mal grubu yıllık enflasyonunun, Türk lirasındaki değer kaybının süregelen etkilerine bağlı olarak yükselişini bu dönem de sürdürdüğü ve Ekim ayında yüzde 8,77 olduğu ifade edilerek, bu artışta özellikle dayanıklı malların belirleyici olduğu, giyim grubunda da yıllık enflasyonun yükseldiği kaydedildi. Bu kapsamda temel fiyat göstergelerinde de yıllık enflasyonun arttığı, mevsimsellikten arındırılmış verilerin ise görece daha ılımlı bir eğilime işaret ettiği bildirildi. Özette, enflasyonu etkileyen unsurlara ilişkin bilgi verilirken de son dönemde açıklanan verilerin, yılın ikinci yarısında iktisadi faaliyetin büyüme hızında kayda değer bir yavaşlamaya işaret ettiği belirtildi. Sanayi üretiminin, üçüncü çeyrekte yavaşlayan iç talep ve bozulan küresel görünüme paralel olarak sınırlı bir artış gösterdiği hatırlatıldı. Kapasite kullanım oranının ise kriz öncesi seviyelerin altında seyretmeye devam ettiği belirtilerek, ''Kurul, küresel sorunların bundan sonraki dönemde de sanayi sektörü faaliyetini sınırlamayı sürdüreceğini belirtmiştir'' denildi. Yurt içi nihai talepteki yavaşlama eğiliminin sürdüğü, Türk lirasındaki değer kaybının, vergi ayarlamalarının ve küresel ekonomiye dair belirsizliklerin etkisiyle başta araç satışları olmak üzere dayanıklı mal grubuna yönelik talebin önümüzdeki dönemde de zayıflama eğilimini korumasının beklendiği bildirildi. Tüketici ve yatırımcı güveninin düşmesinin söz konusu eğilime katkıda bulunduğu, son dönemde tüketici kredilerinde gözlenen dikkate değer yavaşlamanın da bu görünümü desteklediğine işaret edildi.