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Ekonomi

Enflasyonda sert yükseliş!

TÜİK Aralık ayı enflasyon verisini açıkladı. Buna göre Aralık ayında enflasyon yüzde 1.64 artış gösterdi

03 Ocak 2017 13:02

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yılın aralık ayında aylık bazda ise TÜFE yüzde 1,64, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,98 artış gösterdi.

Aralık itibarıyla 12 aylık ortalamalara göre, tüketici fiyatları yüzde 7,78, yurt içi üretici fiyatları yüzde 4,3 arttı.

Tüketici fiyatları bazında aralıkta en yüksek fiyat artışı yüzde 60,01 ile patlıcan, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 16,64 ile portakalda görüldü.

Bu arada, kasımda TÜFE yüzde 0,52, Yİ- ÜFE yüzde 2 artmıştı. Yıllık enflasyon ise söz konusu ayda TÜFE'de yüzde 7, Yİ-ÜFE'de ise yüzde 6,41 olarak gerçekleşmişti.

 

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