Enflasyonda Ramazan sıçraması!

T24 - Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayında Tüketici Fiyatları Endeksinin (TÜFE) yüzde 0,73, Üretici Fiyatları Endeksinin (ÜFE) yüzde 1,76 oranında arttığını açıkladı.





Ağustos ayı itibariyle yıllık enflasyon ise TÜFE'de yüzde 6,65, ÜFE'de yüzde 11,00 oldu.





2011 yılı Ağustos ayında 2003 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi’nde bir önceki aya göre yüzde 0,73, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,75, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,65 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 6,24 artış gerçekleşti.





Ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış yüzde 4,55 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda gerçekleşti. Ağustos ayında endekste yer alan gruplardan ulaştırmada yüzde 1,90, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,38, ev eşyasında yüzde 0,83, eğlence ve kültürde yüzde 0,83, lokanta ve otellerde yüzde 0,64, konutta yüzde 0,54, eğitimde yüzde 0,31, sağlıkta yüzde 0,06, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0,01 artış; haberleşmede yüzde0,09, giyim ve ayakkabıda yüzde 4,35 düşüş oldu.







ÜFE





2011 yılı Ağustos ayında 2003 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Endeksi’nde bir önceki aya göre yüzde 1,76, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,05, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,00 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 9,76 artış gerçekleşmiştir.





Tarım sektörü endeksinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,34 düşüş ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 10,96 artış oldu. Sanayi sektörü endeksinde ise bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,40, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,91 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 9,47 artış gerçekleşti.





ÜFE sonuçları sanayinin alt sektörleri bazında değerlendirildiğinde en yüksek aylık artış yüzde 7,01 ile metal cevheri alt sektöründe oldu.





Sanayinin üç sektöründen, elektrik, gaz ve su sektöründe yüzde 4,68, madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 2,24, imalat sanayi sektöründe %1,99 artış gerçekleşti.