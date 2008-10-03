Enflasyonda korkulan olmadı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eylül ayında TÜFE yüzde 0.45 arttı, ÜFE yüzde 0.90 geriledi. TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, Eylül sonu itibarıyla yıllık artışlar TÜFE'de yüzde 11.13 ve ÜFE'de yüzde 12.49 olarak gerçekleşti.



Ocak-Eylül artışlar da TÜFE'de yüzde 6.83 ve ÜFE'de yüzde 11.48 oldu.



TÜİK verilerine göre, Eylül imalat fiyatları yüzde 0.81, tarım fiyatları yüzde 1.51 düştü.



Beklentiler yüksekti



Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2003 yılını baz alarak oluşturduğu, 2005 başından uygulanmaya başlanan ve yılbaşında güncellenen yeni sepetinden oluşan endeks değerlerine göre Eylül'de Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) yüzde 0.45 arttı, Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) ise yüzde 0.90 azaldı.



Analistler, Eylül'de TÜFE'nin yüzde 1, ÜFE'nin ise yüzde 0.3 artmasını bekliyorlardı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Reuters işbirliği ile hazırlanan TOBB-Reuters Enflasyon Tahmin Anketi'nin Eylül sonuçlarına göre tahminlerin ortalamaları ÜFE'de yüzde 0.91, TÜFE'de yüzde 0.65 artış yönündeydi.



Verilerle ilgili olarak ekonomistlerin görüşleri şöyle:



Finansbank Ekonomisti Başak Karaaslan:

"Enflasyon verisi beklentilerimizin altında geldi. Mevsimsellik ve bayramın etkisiyle özellikle gıda fiyatlarında daha yüksek bir artış bekliyorduk. Ancak bu anlamda da veri, beklentilerimizin altında kaldı. Enflasyon hedefleri açısından olumlu bir veri. Ancak önümüzdeki dönemde Merkez Bankası'nın politika faizlerini bu veriden daha çok global finans piyasalarındaki gelişmelere göre belirleyeceğini düşünüyorum."



Raymond James Başekonomisti Özgür Altuğ:

"Verileri beklentilerden daha iyi geldi. Bu, Merkez Bankası'nın para politikasını gevşetme girişimini destekleyecektir. Ancak biz yine de global kredi krizi Merkez Bankası'nın yakında bir faiz indirim iştahını engelleyebilir."





Piyasa reaksiyonu



Beklentilerin altında gelen TÜFE verisinin ardından bankalararası piyasada enflasyon verileri öncesi 1.3000/1.3035 YTL seviyesinde olan dolar kotasyonları veri sonrasında 1703'de 1.3010/1.3035 YTL seviyesindeydi.



Tahvil/bono piyasasında 14 Nisan 2010 vadeli gösterge kıymetin ortalama bileşik faizi spotta yüzde 19.98, valörlüde yüzde 19.93 oldu. Verinin ardından kapanış sonrası işlemlerde faiz yüzde 19.90 seviyesine geriledi.

