Enflasyonda düşüş petrol ve gıdaya bağlı

Enflasyon sürpriz yaptı

Merkez Bankası Ağustos ayı fiyat gelişmeleri değerlendirmesinde, “İşlenmiş gıda fiyatlarının yıllık artış oranının yılın kalan döneminde kademeli olarak düşmeye devam edeceği tahmin edilmektedir” görüşüne yer verildi.İşlenmiş gıda fiyatlarının yıllık artış oranının beklendiği gibi gerilemeye başladığı ve işlenmemiş gıda fiyatlarındaki düzeltmenin devam ettiği vurgulanan raporda, “Petrol fiyatlarındaki düşüşler akaryakıt fiyatlarını olumlu etkilerken, doğalgaz ve su fiyatlarındaki artışlar enerji grubunun yıllık enflasyonundaki gerilemeyi geciktirmiştir. Gıda ve enerji gruplarının yıllık enflasyona katkısı Ağustos ayında 7.69 puana gerilemiştir” denildi.Kiranın yıllık artış oranındaki istikrarlı yavaşlamanın sürdüğü ancak arz yönlü şokların gecikmeli etkilerinin ulaştırma ve yemek hizmetleri fiyatlarını olumsuz etkilemeye devam ettiği belirtildi.Raporda, “Mevsimsellikten arındırılmış rakamlar temel eğilimin aşağı yönlü olduğuna işaret etmektedir. Petrol ve gıda fiyatlarındaki olumlu görünümün sürmesi halinde önümüzdeki dönemde enflasyonun kademeli olarak düşmeye devam etmesi beklenmektedir” denildi.Öte yandan Devlet Bakanı Nazım Ekren, piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen Ağustos ayı enflasyon rakamlarının değerlendirirken, temennilerin düşüş trendinin devam etmesi olduğunu söyledi.Türkiye-Çek Cumhuriyeti Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Protokolü’nün imza töreninde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ekren, TÜFE’nin Ağustos ayında yüzde 0.24 düştüğünü, yıllık bazda enflasyonun yüzde 12.06’dan yüzde 11.77’ye gerilediğine işaret ederek, “Bunun alt kalemleri konusunda hemen ‘şu anda genel trend şudur’ demek yerine belli bir düşüş trendinin devam etmesini temenni edebiliriz” dedi.