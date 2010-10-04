Enflasyonda artış 5 ayın zirvesinde

T24 - Enflasyon Eylül ayında TÜFE'de yüzde 1.23, ÜFE'de yüzde 0.51 arttı. Yıllık enflasyon TÜFE'de yüzde 9.24'e yükseldi.



Enflasyonda artış seyri Eylül ayında da devam etti. Enflasyonun beklentileri aşmasında gıda ve alkolsüz içecekler grubundaki artış etkili oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, enflasyon Eylül ayında TÜFE'de yüzde 1.23, ÜFE'de yüzde 0.51 artış gösterdi. Enflasyon TÜFE'de aylık bazda 7 ayın en yüksek düzeyine ulaştı.



Yıllık enflasyon TÜFE'de yüzde 9.24'e çıkarken, ÜFE'de yüzde 8.91'e geriledi. Enflasyon yıllık bazda son 5 ayın en yüksek düzeyine çıktı.



CNBC-e anketinde, TÜFE'nin yüzde 0.87, ÜFE'nin yüzde 0,67 arttığı öngörülmüştü.



TÜFE'de ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış yüzde 4.72 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti.



Eylül ayında endekste yer alan gruplardan çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1.23, eğitimde yüzde 1.16, eğlence ve kültürde yüzde 0.86, lokanta ve otellerde yüzde 0.74, ev eşyasında yüzde 0.48, konutta yüzde 0.33, sağlıkta yüzde 0.16, ulaştırmada yüzde 0.12 artış görüldü. Alkollü içecekler ve tütünde yüzde 1.10, haberleşmede yüzde 1.85, giyim ve ayakkabıda yüzde 2.21 düşüş yaşandı.



TÜFE’de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 25.32 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görülürken, onu gıda ve alkolsüz içecekler (yüzde 15.33), lokanta ve oteller (yüzde 9.78) izledi.







Zam şampiyonu domates

Eylül ayının zam şampiyonu yüzde 57.16'lık fiyat artışıyla domates oldu. Onu yüzde 40.59'la taze fasulye, yüzde 39.97 ile patlıcan, yüzde 33.66 ile sivri biber, yüzde 29.61'le salatalık, yüzde 18.94'le patates, yüzde 10.16 ile salça, yüzde 7.51'le kuru soğan izledi.





