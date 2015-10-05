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Ekonomi

Enflasyon yüzde 8'e yaklaştı

Tüketici fiyatları bazında Eylül'de en yüksek fiyat artışı yüzde 22,01 ile patlıcanda gerçekleşti

05 Ekim 2015 13:30

Eylül’de TÜFE yüzde 0,89 arttı, yıllık TÜFE ise yüzde 7,95 oldu. Eylül'ün zam şampiyonu ise yüzde 22,01'lik fiyat artışı ile patlıcan.

Eylül’de TÜFE yüzde 0,89 arttı, yıllık TÜFE ise yüzde 7,95 oldu. Eylül'de ÜFE yüzde 1,53 artarken; yıllık ÜFE yüzde 6,92 oldu.

Özel kapsamlı TÜFE göstergelerinden 'H' Eylül'de yıllık olarak yüzde 8,26, 'I' yüzde 8,23 arttı.

CNBC-e anketine katılan 21 ekonomist Eylül’de TÜFE'nin yüzde 0,75 artmasını bekliyordu.

Ekonomistlerin yıl sonu TÜFE beklentisi ise yüzde 8,06 seviyesindeydi.

 

Zam şampiyonu patlıcan

 

Tüketici fiyatları bazında Eylül'de en yüksek fiyat artışı yüzde 22,01 ile patlıcanda gerçekleşti.

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