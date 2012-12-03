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Ekonomi

Enflasyon yılın en düşük oranını gördü

Enflasyon Kasım ayında TÜFE'de yüzde 0.38, ÜFE'de yüzde 1.68 arttı. Yıllık TÜFE yüzde 6.37, ÜFE yüzde 3.60 olarak gerçekleşti

03 Aralık 2012 12:11

Enflasyon Kasım ayında gıdadaki düşüşün etkisiyle TÜFE'de yüzde 0.38'le beklentilerin oldukça altında gerçekleşti. Yıllık TÜFE yüzde 6.37'ye geriledi.

Enflasyon düşüşünü Kasım'da sürdürdü ve beklentilerin oldukça altında geldi. Gıda fiyatlarındaki gerileme enflasyonun düşük çıkmasında etkili oldu.

Enflasyon Kasım ayında TÜFE'de yüzde 0.38, ÜFE'de yüzde 1.68 arttı. Yıllık TÜFE yüzde 6.37, ÜFE yüzde 3.60 olarak gerçekleşti.

CNBC-e anketinde TÜFE'de ortalama yüzde 0.90 artış bekleniyordu.

Kasım ayında zam şampiyonu yüzde 23.71'lik artışla erkek kabanı oldu.

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