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Ekonomi

Enflasyon yeniden çift hane

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarında TÜFE yüzde 0.60 ÜFE yüzde 2.35 aylık artış gözlendi.

03 Mayıs 2010 03:00

T24 - TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarında TÜFE yüzde 0.60 ÜFE yüzde 2.35 aylık artış gözlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayında tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) yüzde 0,60, üretici fiyatları endeksinin (ÜFE) yüzde 2,35 arttığını açıkladı.

TÜİK'e göre, Nisan ayı itibariyle yıllık enflasyon TÜFE'de yüzde 10,19, ÜFE'de yüzde 10,42 arttı. Nisan ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalara göre yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 6,87, üretici fiyatlarında yüzde 2,52 düzeyinde oldu.

Rakamlar piyasa beklentilerine pararlel gerçekleşti.

Dört aylık enflasyon TÜFE'de 4.69 oldu, hedef ilk 4 ayda geçilmiş oldu.

TÜFE'de alt kalemlere bakıldığında çekirdek enflasyonda yükseliş gözlendi. Alt kalemlerde en belirgin artış yüzde 10.58'lik artışla giyim ve ayakkabıda.

Alt gruplarda beklentileri aşan artış yüzde 0.58'lik gıda tarafında gözlendi. Nisan ayında endekste yer alan gruplardan lokanta ve otellerde yüzde 1,16, sağlıkta yüzde 0,93, ev eşyasında yüzde 0,66, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,14, konutta yüzde 0,12, ulaştırmada yüzde 0,05, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0,02 artış gerçekleşti. Bir önceki aya göre en sert düşüş ise haberleşme sektöründe yaşandı. Sektörde yüzde 4.83'lük düşüş gerçekleşti.

ÜFE'de yaşanan artışta tarım sektörün etkili oldu. Sektöre yüzde 9.31'lik yükseldi . Sanayi sektöründeki artış ise yüzde 0.83 olarak gerçekleşti.

ÜFE sonuçları sanayinin alt sektörleri bazında değerlendirildiğinde en yüksek aylık artış yüzde 8.98 ile büro makineleri imalatı alt sektöründe gerçekleşti.


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