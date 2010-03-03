Enflasyon yeniden çift hane

T24 - Enflasyon Şubat ayında beklentilerin üstünde çıktı. TÜFE yüzde 1.45, ÜFE yüzde 1.66 arttı. Yıllık enflasyon TÜFE'de 14 ay sonra yüzde 10'u aştı.





Enflasyon Şubat ayında yine yüksek çıktı ve TÜFE'de 2008 Aralık'ından bu yana ilk kez yüzde 10'u aştı.



Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE yüzde 1.45, ÜFE yüzde 1.66 arttı. CNBC-e anketinde, tüketici fiyatları endeksinin yüzde 0.64, üretici fiyatları endeksinin yüzde 0.70 arttığı tahmin ediliyordu.



Yıllık enflasyon TÜFE'de yüzde 10.13'le yeniden çift hane olurken, ÜFE'de yüzde 6.82'ye çıktı.



TÜFE'de ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış yüzde 5.01 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti.



Şubat ayında endekste yer alan gruplardan alkollü içecekler ve tütünde yüzde 3.72, lokanta ve otellerde yüzde 1.17, ulaştırmada yüzde 0.42, konutta yüzde 0.39, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0.22, haberleşmede yüzde 0.11, eğitimde yüzde 0.02 artış yaşandı. Ev eşyasında yüzde 0.11, sağlıkta yüzde 0.20, eğlence ve kültürde yüzde 0.57, giyim ve ayakkabıda yüzde 5.25 düşüş görüldü.



Yıllık bazda bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE’de en yüksek artış yüzde 52.88 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Onu yüzde 14.84 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 9.68 ile ulaştırma, yüzde 8.28 ile lokanta ve oteller izledi.





Zam şampiyonu sivri biber



Şubat ayının zam şampiyonu yüzde 87.77'yle sivri biber oldu. Onu yüzde yüzde 68.99 patlıcan, yüzde 21.08'le domates, yüzde 20.07 ile pırasa, yüzde 19.34 salatalık, yüzde 18.97 ile ıspanak, yüzde 10.36 ile kuru soğan izledi.







