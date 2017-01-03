Enflasyon verisi sonrası piyasada beklentiler ne yönde?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yılın aralık ayında aylık bazda ise TÜFE yüzde 1,64 Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,98 artış gösterdi. Uzmanlar beklentileri aşan Aralık ayı enflasyon verisinin ardından kur ve enflasyon beklentilerini anlattı.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre, Odeabank Ekonomik Araştırma ve Stratejik Planlama direktörü Ali Kırali enflasyonda yukarı yönlü baskının süreceğini söyledi.



Kırali yolladığı bir notta "Enflasyonda Ocak ayında vergi ayarlamalarının öne çekilmesi ile oluşan olumlu baz etkisi kaynaklı kademeli bir geri çekilme olabileceğini hesaplıyoruz. Fakat döviz kurlarındaki oynaklık, diğer maliyet unsurlarının baskısı ve iç talepteki kademeli toparlanma ile önümüzdeki aylarda tüketici fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskının devam edeceğini öngörüyoruz. Bu çerçevede genel enflasyon dinamiklerindeki bozulmanın derinleşmemesi için döviz kurlarındaki oynaklığın azaltılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Ekonomist Haluk Bürümcekçi yıllık TÜFE'nin yüzde 8.53 artışla enflasyon raporunda yer alan yıl sonu TCMB tahmininin üzerinde kaldığını hatırlattı. Bürümcekçi "Gıda enflasyonu hem işlenmemiş hem de işlenmiş gıda fiyatlarındaki yükselişten dolayı arttı, şartlar TCMB'nin bekleme süresini uzatmasına izin vermeyebilir" dedi.



Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı AA'ya yaptığı değerlendirmede 2017'de de yüzde 8 civarı enflasyonla karşı karşıya kalınabileceğini söyledi.

"TL değer kayıplarını genişletebilir"



Veri sonrasında kurun rekor kırmasını değerlendiren Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan kısa dönemde piyasa oynaklığının devam etme ve TL’nin değer kayıplarını genişletmesi riskinin ağır bastığını söyledi.



Erkan, "Başbakan Yıldırım OHAL'in 3 ay uzatılmasına ilişkin kararın bu hafta Meclis’te görüşüleceğini ve bir karara bağlanacağını söyledi. Bununla birlikte sabah gelen enflasyon verisi ile yukarı yönlü hızlanmış olan USDTRY daha da ivmelendi ve 3,60'a kadar tırmandı. Jeopolitik risklerin güvenlik riskine dönüşmüş olması ve karışık olan siyasi ajanda ile beraber, USD’de 20 Ocak’tan sonra görülebilecek ivmelenme, aynı zamanda Aralık enflasyon verisinin Türkiye’nin reel getirisini negatife çevirmiş olması, 27 Ocak’taki Fitch not açıklamasının yarattığı risk gibi endişeler ilk çeyrekte öngördüğümüz 3,60 seviyesinin çok çabuk görülmesine neden olmuştur. Saydığımız faktörler nedeniyle kısa dönemde piyasa oynaklığının devam etmesi ve TL’nin değer kayıplarını genişletmesi riski ağır basmaktadır" yorumunu yaptı.

"Enflasyon yüzde 10'a yaklaşabilir"



HSBC Portföy Yönetimi stratejisti İbrahim Aksoy enflasyon verisinin PPK toplantısına dair belirsizliği artırdığını söyledi.



Aksoy, TL'deki değer kaybı ve gıda enflasyonundaki yukarı riskler nedeniyle 2. çeyrekte TÜFE'nin yüzde 10'a yaklaşabileceğini belirtti.



Aksoy, konuya dair şu açıklamayı yaptı; "Aralık ayı verilerinde iyi bir yan bulmanın zorluğu da 2017’nin 2016 gibi enflasyon açısından zor bir yıl olacağına işaret eden bir faktör. Lirada son aylarda görülen değer kaybının ithalat fiyatları üzerinden enflasyona yansımaya devam edecek olması, enflasyon beklentilerinde bozulmanın fiyatlama davranışını olumsuz etkilemesi ve gıda enflasyonunda önümüzdeki döneme dair yukarı yönlü riskler yılın ikinci çeyreğinde TÜFE enflasyonunun yüzde 10’a yaklaşabileceğine işaret ediyor. Fakat özellikle geçtiğimiz Aralık ayında enflasyonda oluşan yüksek bazın etkisiyle, yıllık enflasyonun 2017’yi yüzde 8.5 seviyesinde bitirebileceğine dair tahminimizde değişiklik yapmıyoruz."



TÜFE Aralık ayında yüzde 1.64 artarken, yıllık artış da TCMB'nin yüzde 7.50 olan tahmininin üzerinde yüzde 8.53 olarak gerçekleşti.